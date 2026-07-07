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Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche Napoli e Como su Garnacho

Mercato
di FedericoL
martedì, 07 luglio 2026 alle 13:58
garnacho
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Tra i profili seguiti dalla Roma per l'attacco c'è anche Alejandro Garnacho. Un'operazione che si prospetta complicata sia per gli alti costi che per la folta concorrenza.  Tra i club interessati, il più concreto in Italia è il Napoli. Il giocatore piace anche al Como di Fabregas. Il Chelsea ha fissato il prezzo a 90 milioni di sterline, ma fonti vicine al club riferiscono che i blues prenderebbero in considerazione anche un'offerta da 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro)
(teamtalk.com)
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