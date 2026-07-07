Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche Napoli e Como su Garnacho

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha diffuso una nota per chiarire la propria posizione in merito al progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata, dopo le dichiarazioni di ieri....
Dopo aver già messo a segno due acquisti, la Fiorentina pensa alle cessioni. Tra i partenti c'è anche il terzino brasiliano Dodo, recentemente accostato alla Roma. Si inserisce anche il Como nella cor...
Si sta ormai delineando l'estate giallorossa, con il raduno a Trigoria previsto per il 13 luglio. La Roma ha comunicato anche il calendario definitivo delle amichevoli estive. Il 26 luglio la squadra...
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