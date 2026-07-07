Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: anche Napoli e Como su Garnacho

Tra i profili seguiti dalla Roma per l'attacco c'è anche Alejandro Garnacho. Un'operazione che si prospetta complicata sia per gli alti costi che per la folta concorrenza. Tra i club interessati, il più concreto in Italia è il Napoli. Il giocatore piace anche al Como di Fabregas. Il Chelsea ha fissato il prezzo a 90 milioni di sterline, ma fonti vicine al club riferiscono che i blues prenderebbero in considerazione anche un'offerta da 60 milioni di sterline (circa 70 milioni di euro)

(teamtalk.com)