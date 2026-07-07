Serie A: Orsato è il nuovo responsabile della CAN

Daniele Orsato prende il posto di Gianluca Rocchi come nuovo responsabile della CAN. La decisione è emersa al termine della conferenza stampa del Comitato Nazionale dell’AIA, che ha definito il nuovo assetto tecnico in vista della prossima stagione. La nuova commissione sarà composta anche da Luca Banti, Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini.

(Sky Sport)