Calciomercato Roma, frenata per Greenwood: il club giallorosso prende tempo a causa dei costi elevati e vuole evitare giochi al rialzo

In casa Roma il tormentone Mason Greenwood prosegue. Mentre si entra nella fase più calda del calciomercato, come affermato anche da Gian Piero Gasperini, il club giallorosso non avrebbe ancora affondato il colpo per l'attaccante inglese, grande richiesta del tecnico per rinforzare il reparto offensivo.

Come riportato dal giornalista sul proprio sito, la Roma continua a prendere tempo per Greenwood, senza uscire definitivamente allo scoperto con il Marsiglia, club proprietario del cartellino. La frenata, come si legge, è dettata dagli elevati costi tra prezzo del cartellino e soprattutto quelli riguardanti l'ingaggio che spesso subiscono dei giochi al rialzo. Per la Roma è una fase di riflessione.

(alfredopedulla.com)