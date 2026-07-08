DYBALA: "Sono arrivato a Roma grazie a Mourinho, è un genio. La finale di Budapest un dolore ancora forte" (VIDEO)

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Dopo la sfida tra Argentina ed Egitto che ha sancito il passaggio del turno dell'albiceleste ai quarti di finale del mondiale, ha parlato Leandro Paredes, che ha detto la sua anche sull'imminente rinn...
È ufficialmente partita la campagna abbonamenti della Roma in vista della stagione 2026/27. Come annunciato dal club, da questa mattinascatterà la fase 1: i tifosi già in possesso dell’abbonamento de...
Dalla Turchia sono sicuri: Mason Greenwood sarà presto un giocatore del Fenerbahçe. Come scrive Fanatik, il club turco ha raggiunto un accordo con il Marsiglia sulla base di 45 milioni più 5 di bonus...
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