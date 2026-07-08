DYBALA: "Sono arrivato a Roma grazie a Mourinho, è un genio. La finale di Budapest un dolore ancora forte" (VIDEO)

Torna a parlare Paulo Dybala in attesa dell'ufficialità del rinnovo di contratto. Intanto l'argentino si è raccontato senza filtri in un podcast con lo youtuber Daavo. Le sue parole:

Su Messi..

"Per tutto quello che sta dimostrando è il migliore. Di sempre? Le epoche sono diverse, difficile dirlo."

Sull'arrivo a Roma grazie a Mourinho...

"Mou è un genio ed è una bella persona. Ci ha sempre parlato con rispetto, si è preso cura di noi, ci ha amato e a Roma la gente si è innamorata di lui per quello che ha dato. Grazie a lui sono arrivato a Roma".

Sulla presentazione in giallorosso...

"Non sapevo nulla della presentazione al Colosseo Quadrato. La Roma mi diceva che avrei tenuto una conferenza un po' speciale, ma non sapevo di cosa si trattasse. Quando ho salito i gradini e ho visto tutta quella gente mi sono emozionato, parliamo di 15 mila persone. Non potevo crederci anche perché venivo dalla Juventus che è un club molto odiato in Italia. C'era anche Mourinho e tutto il suo staff quella sera'"

Su EI Aynaoui...

"Sta facendo un gran bel Mondiale, lo sto seguendo attentamente. E alla Roma, oltre a dire che è un giocatore forte, è anche un bravo ragazzo. Sono felice per lui".

Sulla finale di Europa League persa..

"È vero, il fallo di mano fu assurdo, ma nel corso della partita non ci fu soltanto quello. Ci sono stati vari momenti in cui l'arbitro ha fischiato cose strane. E' un dolore ancora forte".

Su chi può essere l'erede di Messi..

"Yamal. È un fenomeno. Per me può essere l'erede di Messi, ha i mezzi giusti".