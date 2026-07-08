Diamogli il tempo di incazzarsi

LR24 (AUGUSTO CIARDI) -Gasperini è un termometro. A mercato aperto, non sa fingere. Si trasforma in Jim Carey di Bugiardo bugiardo e dice tutto quello che gli passa per la testa. Gasperini è un termometro per i tifosi della Roma. Se si mostra perplesso, critico, se borbotta, scatta l'allarme, c'è qualcosa che non va. Non ha bisogno di fingere, non sa farlo. A mercato aperto può diventare il più grande critico del club per cui lavora, non le manda a dire. Rompe gli argini. All'evento di Sky Sport è parso propositivo, forse attendista, di sicuro non allarmato, non infastidito. Ha aperto la nuova stagione dialettica come l'aveva finita. Ha fiducia nel club, va a braccetto col nuovo direttore sportivo, che per lui non è nuovo, perché Gasperini e D'Amico sono già stati una coppia collaudata e vincente. Vanno nella stessa direzione, senza correre il rischio che uno dei due si trasformi in ventriloquo per manipolare parte della comunicazione con la finalità di attaccare l'altro senza avere la personalità per farlo in modo schietto e diretto. Perché parlare in faccia non è per tutti.

Inizio d'estate strano a Roma. C'è chi guarda con gli occhi a cuore e sospirando l'ex direttore sportivo che vola via verso Torino, perché la potenza del tifo per i dirigenti è oramai irrefrenabile. C'è chi manco era aperto il mercato e già dava l'estrema unzione alla Roma perché non aveva comprato nessuno. Chi addirittura è deluso perché entro il trenta giugno non è stato venduto manco un big. E questi ultimi sono i più puri e ingenui, perché si sono bevuti per mesi la balla sulla Roma che doveva vendere mezza squadra per non incappare nella furia dell'UEFA. Ingenui che si sono fatti lavare il cervello da persone molto poco informate. Chi sa, Gasperini, per ora mostra serenità. Non si adagia sul terzo posto, non farà la ruota come i pavoni dell'era Pallotta che coi media amici spacciavano un piazzamento per triplete. Gasperini è ambizioso, e ieri alla prima apparizione pubblica della stagione è parso tutt'altro che incazzato, fuori di testa, deluso, impazzito, sbraitante, maleducato, verbalmente violento, scorretto, ambiguo, odioso, ignorante, volgare, pesante, prevaricatore, arrivista, arrabbiato, rissoso, furioso, manesco, stronzo, imbufalito, troglodita, chiassoso, manipolatore, pressante, cafone.