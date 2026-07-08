Roma, nuovo arrivo nello staff tecnico di Gasperini: pronto un ruolo per Jacopo Sbravati, ex allenatore del Genoa Primavera

Nello staff di Gian Piero #Gasperini ci sarà molto probabilmente anche Jacopo #Sbravati, in quella che sarà la sua prima esperienza in #SerieA dopo il percorso nelle giovanili del #Genoa, dove nell’ultimo anno ha allenato la Primavera. Fortemente voluto da Gasperini all’#AsRoma… pic.twitter.com/jn7EHarERK— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 8, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Flavio Cobolli lo ha fatto di nuovo. Il tennista romano e romanista, a poche ore dal match contro Fery, valido per i quarti di finale di Wimbledon, è stato immortalato mentre passeggiava nel villaggio...
Manca sempre meno alla presentazione della nuova prima della Roma per la stagione 2026-2027. Dopo un video circolato sul web nei giorni scorsi in cui la nuova prima maglia è stata immortalata in un ne...
La Roma si riunirà lunedì 13 luglio a Trigoria per l'inizio del ritiro che aprirà ufficialmente la stagione 2026-2027. Al centro sportivo Fulvio Bernardini, però, è già presente Wesley. Il laterale br...
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