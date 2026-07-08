Roma, nuovo arrivo nello staff tecnico di Gasperini: pronto un ruolo per Jacopo Sbravati, ex allenatore del Genoa Primavera

Nello staff di Gian Piero #Gasperini ci sarà molto probabilmente anche Jacopo #Sbravati, in quella che sarà la sua prima esperienza in #SerieA dopo il percorso nelle giovanili del #Genoa, dove nell’ultimo anno ha allenato la Primavera. Fortemente voluto da Gasperini all’#AsRoma… pic.twitter.com/jn7EHarERK