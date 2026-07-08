Calciomercato Roma: De Rossi insiste per portare Dovbyk al Genoa

Il Genoa di Daniele De Rossi insiste per Artem Dovbyk. Il Grifone non molla la pista che porta all'ucraino dopo il forte interessamento emerso nei giorni scorsi. Come riportato dal sito del quotidiano, sarebbe proprio Daniele De Rossi a continuare il pressing sull'attaccante di proprietà della Roma che portò nella Capitale nell'estate del 2024. L'ex Girona è ai margini del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini e il club giallorosso cerca di monetizzare dalla sua cessione.

Al momento, il Genoa è il club che sta cercando con maggiore insistenza Dovbyk. La formula del trasferimento sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto, anche se la Roma vorrebbe fare cassa subito per il classe 1997. Il nodo principale, però, resta l'ingaggio, troppo alto per il club rossoblu. Come si legge, infatti, servirà eventualmente un contributo anche da parte della Roma.

(corrieredellosport.it)

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