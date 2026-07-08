FOTO - L'anticipazione della nuova prima maglia per la stagione 2026-2027: strisce Adidas e ritorno al vecchio stemma

Eccola! 🧡❤️— laroma24.it (@LAROMA24) July 8, 2026
❤️🔥Arrivano conferme sul design della nuova prima maglia per la stagione 2026-2027: strisce iconiche Adidas, ASR e “Con tutte le nostre forze sul colletto” 🔍
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