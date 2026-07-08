FOTO - L'anticipazione della nuova prima maglia per la stagione 2026-2027: strisce Adidas e ritorno al vecchio stemma

VIDEO - Cobolli non lascia mai i colori giallorossi: ancora una volta con la sciarpa della Roma a Wimbledon

lug 08, 14:24

Flavio Cobolli lo ha fatto di nuovo. Il tennista romano e romanista, a poche ore dal match contro Fery, valido per i quarti di finale di Wimbledon, è stato immortalato mentre passeggiava nel villaggio...