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Calciomercato Roma: intesa totale per il rinnovo di Celik. Pronto un contratto triennale

Mercato
di FabioD
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 13:22
celik e zaccagni derby 1
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La Roma è pronta a definire ufficialmente i rinnovi di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. Per quanto riguarda il laterale turco è stata raggiunta l'intesa totale per il nuovo contratto. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp, l'accordo trovato è per un contratto di tre anni e le firme sono attese per i prossimi giorni. Si attendono solamente i passaggi formali con i Friedkin. 

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