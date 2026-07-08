Calciomercato Roma: intesa totale per il rinnovo di Celik. Pronto un contratto triennale

La Roma è pronta a definire ufficialmente i rinnovi di Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Zeki Celik. Per quanto riguarda il laterale turco è stata raggiunta l'intesa totale per il nuovo contratto. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Whatsapp, l'accordo trovato è per un contratto di tre anni e le firme sono attese per i prossimi giorni. Si attendono solamente i passaggi formali con i Friedkin.