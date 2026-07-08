Instagram, Wesley è già al lavoro a Trigoria: lo scatto in palestra con la figlia (FOTO)

La Roma si riunirà lunedì 13 luglio a Trigoria per l'inizio del ritiro che aprirà ufficialmente la stagione 2026-2027. Al centro sportivo Fulvio Bernardini, però, è già presente Wesley. Il laterale brasiliano sta lavorando duramente per recuperare dall'infortunio che lo ha costretto a saltare il Mondiale con il Brasile e mettersi da subito a disposizione di Gian Piero Gasperini.

Wesley ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram uno scatto in cui lavora nella palestra del centro sportivo con dietro la scritta: "Vincere malgrado tutto". Con lui c'è anche sua figlia, nata nel gennaio del 2025.