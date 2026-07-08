VIDEO - Cobolli non lascia mai i colori giallorossi: ancora una volta con la sciarpa della Roma a Wimbledon

Flavio Cobolli lo ha fatto di nuovo. Il tennista romano e romanista, a poche ore dal match contro Fery, valido per i quarti di finale di Wimbledon, è stato immortalato mentre passeggiava nel villaggio del torneo londinese ancora una volta con la sciarpa della Roma.

Il classe 2002 non smette di portare con sé i colori giallorossi e ha firmato gli autografi ai fan con la sciarpa della Roma addosso.