Calciomercato Roma, Greenwood ad un passo dal Fenerbahce: contratto di 4 anni

Il sogno Greenwood praticamente si è spento per la Roma. Il giocatore è ad un passo dal Fenerbahce così come raccontato dal giornalista in questi minuti.

Il contratto per l'attaccante inglese in uscita dal Marsiglia sarà di quattro anni. Il trasferimento si fa sulla base di 45 milioni di euro più bonus. Insomma, è tutto sistemato tra le parti. Solamente gli ultimi dettagli, poi la firma. Ma cosa di poco conto. Una questione che di fatto si è risolta come non ipotizzabile fino a qualche giorno fa. Soprattutto dopo che lo scorso fine settimana il club turco aveva smentito il blitz in Francia. Praticamente è stata una mossa per sviare l'attenzione. Niente Roma per Greenwood.

(Matteo Moretto)