Calciomercato Roma, da Summerville a Tzolis: le alternative a Greenwood

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Si cerca, tra le altre cose, anche un vice Malen in casa Roma. E il nome spuntato fuori nel corso degli ultimi giorni è quello di Tresoldi. L'attaccante tedesco di proprietà dl Club Brugge (squadra co...
Si parla ormai da diversi giorni di annuncio ufficiale in arrivo per il rinnovo di Celik. E siamo quasi alle battute finali della situazione. Il turco, così come voluto da Gian Piero Gasperini, rimarr...
Il sogno Greenwood praticamente si è spento per la Roma. Il giocatore è ad un passo dal Fenerbahce così come raccontato dal giornalista in questi minuti. Il contratto per l'attaccante inglese in usci...
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