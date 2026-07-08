Calciomercato Roma, da Summerville a Tzolis: le alternative a Greenwood

Roma deve guardare ad altri obiettivi. Ma se il problema per l'esterno del Marsiglia ad un passo dal Fenerbahce è stato il costo del cartellino, allora sarà complicato riuscire a prendere qualcuno di veramente importante. Sfumato ormai Greenwood , ladeve guardare ad altri obiettivi. Ma se il problema per l'esterno del Marsiglia ad un passo dal Fenerbahce è stato il costo del cartellino, allora sarà complicato riuscire a prendere qualcuno di veramente importante.

Le alternative ci sono, ma i costi rimangono certamente elevati. Si è parlato nelle scorse settimane di Summerville: l'esterno olandese è in uscita dal West Ham e gli inglesi lo valutano 50 milioni di euro. Non è semplice trattare, perché alla fine ci sono squadre della Premier interessate.

Si è discusso anche di Tzolis del Club Brugge: in questa squadra gioca anche Tresoldi, un altro elemento accostato alla Roma. E pure in questo caso si parla di bottega cara: la valutazione fatta da Trasnsfermakt del giocatore è di 40 milioni. Insomma, pure per il greco si dovrebbe aprire il portafoglio e i Friedkin lo dovrebbero fare in fretta.

Ovvio, ieri Gasperini è apparso molto tranquillo nell'intervista rilasciata a Sky, visto che con D'Amico hanno la stessa lunghezza di pensieri, ma in questo momento non sappiamo quanto il tecnico sia contento di questa situazione che si è venuta a creare. Mettiamo le cose in chiaro: il tempo per fare qualcosa di buono c'è, eccome. La squadra non si è nemmeno radunata. Ma la telenovela Greenwood è finita come molte degli anni passati, con un nulla di fatto. Quando ad un certo punto sembrava tutto fatto. Niente drammi.

Un altro profilo potrebbe essere quello di Ndoye, ex Bologna, che conosce il campionato italiano. Ma pure in questo caso parliamo di cifre grosse. E, il giocatore, tra le altre cose, è ancora al Mondiale con la Svizzera.

LR24