News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Si riflette sul colpo Greenwood

La penna degli Altri
di MV
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 7:56
Greenwood
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Il raduno è dietro l’angolo, ma nessuno a Trigoria vuole forzare la mano: nessun passo falso è ammesso, la fretta va calibrata con la lungimiranza. Questa la linea guida che è emersa con forza anche tra le pieghe della voce di Gian Piero Gasperini, ieri protagonista alla presentazione dei palinsesti di Sky Sport. [...] Il budget di mercato va equamente suddiviso (due ali, un esterno, un vice-Malen e un difensore, almeno), nessun’offerta può essere presentata senza considerare la geografia del mercato giallorosso. Discorso che abbraccia la trattativa che può condurre a Mason Greenwood. Attorno all’esterno inglese lo scenario sta cambiando rapidamente, regalando alla Roma un’inaspettata autostrada che i giallorossi devono decidere se imboccare o meno. L’Atletico Madrid, a lungo in pole position, appare ora decisamente più defilato dopo aver finalizzato l’acquisto del sudcoreano Lee dal PSG. Al contempo, il Fenerbahce monitora la situazione, cercando di affondare il colpo decisivo, anche se le indiscrezioni lanciate ieri sera dalla Francia di un’intesa vicina non trovano conferma. In questo limbo temporale, la Roma ragiona e valuta i margini di manovra: la tentazione di chiudere l’affare e regalare a Gasperini un innesto di grande qualità è forte, ma l’operazione resta complessa. Manca ancora, infatti, l’accordo definitivo sia con l’entourage del calciatore per l’ingaggio, sia con il Marsiglia per la valutazione del cartellino. E la sensazione che D’Amico sia seduto su tavoli paralleli si rafforza ora dopo ora. Giornate di profonda riflessione per capire se sferrare l’assalto definitivo o meno.[...] I nomi caldi in uscita rimangono quelli di Matias Soulé e Manu Koné (oltre a Dovbyk). Nei piani di D’Amico, entrambi i calciatori sono considerati sacrificabili a patto però di proposte congrue. L’argentino lunedì sarà in campo a Trigoria, avrà modo di confrontarsi con tecnico e direzione sportiva, ma ha compreso perfettamente quale direzione stia prendendo il mercato giallorosso. Per quanto riguarda il mediano francese, ogni discorso sarà opportunamente rinviato al termine del Mondiale. [...]

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

dybala e paredes tottenham roma

Paredes sul rinnovo di Dybala: "Era nei suoi pensieri, gli auguro il meglio"

lug 08, 10:30

Dopo la sfida tra Argentina ed Egitto che ha sancito il passaggio del turno dell'albiceleste ai quarti di finale del mondiale, ha parlato Leandro Paredes, che ha detto la sua anche sull'imminente rinn...

curva sud

Abbonamenti 2026/27: al via la prima fase riservata ai rinnovi

lug 08, 10:07

È ufficialmente partita la campagna abbonamenti della Roma in vista della stagione 2026/27. Come annunciato dal club, da questa mattinascatterà la fase 1:  i tifosi già in possesso dell’abbonamento de...

roma lazio dybala

DYBALA: "Sono arrivato a Roma grazie a Mourinho, è un genio. La finale di Budapest un dolore ancora forte" (VIDEO)

lug 08, 9:54

Torna a parlare Paulo Dybala in attesa dell'ufficialità del rinnovo di contratto. Intanto l'argentino si è raccontato senza filtri in un podcast con lo youtuber Daavo. Le sue parole: Su Messi.. "Per...

NOTIZIE POPOLARI
greenwood

Calciomercato Roma, Greenwood in stand-by: l'inglese chiede 6 milioni più bonus a stagione. Nessun contatto con Gasperini. Dalla Turchia: il Fenerbahce ha raggiunto l'accordo con il giocatore

lug 07, 12:04
kaiserslautern roma gasperini 1

GASPERINI: "Con la proprietà c'è un rapporto continuo, D'Amico è impegnatissimo. Vogliamo essere protagonisti anche la prossima stagione"

lug 07, 19:07
gasperinicapello

VIDEO - Siparietto all'evento Sky, Capello passa il testimone a Gasperini: "Si legge che farai una grande squadra. La Roma si ripete dopo vent'anni: Liedholm, Capello..." e indica il tecnico giallorosso

lug 07, 19:53
greenwood drib

Calciomercato Roma, dalla Francia: il Fenerbahce vuole chiudere per Greenwood nelle prossime 48 ore

lug 07, 22:30
stadio-pietralata-dallalto

Pietralata, si opponeva allo stadio: pagherà maxi risarcimento danni

lug 08, 8:00
soule

Calciomercato Roma, il Sunderland di Ghisolfi punta Soulé

lug 07, 18:57
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Loading