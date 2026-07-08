Si riflette sul colpo Greenwood

IL ROMANISTA (A. DI CARLO) - Il raduno è dietro l’angolo, ma nessuno a Trigoria vuole forzare la mano: nessun passo falso è ammesso, la fretta va calibrata con la lungimiranza. Questa la linea guida che è emersa con forza anche tra le pieghe della voce di Gian Piero Gasperini, ieri protagonista alla presentazione dei palinsesti di Sky Sport. [...] Il budget di mercato va equamente suddiviso (due ali, un esterno, un vice-Malen e un difensore, almeno), nessun’offerta può essere presentata senza considerare la geografia del mercato giallorosso. Discorso che abbraccia la trattativa che può condurre a Mason Greenwood. Attorno all’esterno inglese lo scenario sta cambiando rapidamente, regalando alla Roma un’inaspettata autostrada che i giallorossi devono decidere se imboccare o meno. L’Atletico Madrid, a lungo in pole position, appare ora decisamente più defilato dopo aver finalizzato l’acquisto del sudcoreano Lee dal PSG. Al contempo, il Fenerbahce monitora la situazione, cercando di affondare il colpo decisivo, anche se le indiscrezioni lanciate ieri sera dalla Francia di un’intesa vicina non trovano conferma. In questo limbo temporale, la Roma ragiona e valuta i margini di manovra: la tentazione di chiudere l’affare e regalare a Gasperini un innesto di grande qualità è forte, ma l’operazione resta complessa. Manca ancora, infatti, l’accordo definitivo sia con l’entourage del calciatore per l’ingaggio, sia con il Marsiglia per la valutazione del cartellino. E la sensazione che D’Amico sia seduto su tavoli paralleli si rafforza ora dopo ora. Giornate di profonda riflessione per capire se sferrare l’assalto definitivo o meno.[...] I nomi caldi in uscita rimangono quelli di Matias Soulé e Manu Koné (oltre a Dovbyk). Nei piani di D’Amico, entrambi i calciatori sono considerati sacrificabili a patto però di proposte congrue. L’argentino lunedì sarà in campo a Trigoria, avrà modo di confrontarsi con tecnico e direzione sportiva, ma ha compreso perfettamente quale direzione stia prendendo il mercato giallorosso. Per quanto riguarda il mediano francese, ogni discorso sarà opportunamente rinviato al termine del Mondiale. [...]