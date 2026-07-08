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Dybala aspetta il contratto

La penna degli Altri
di MV
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 7:43
Dybala3
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Partiamo da una certezza, l'unica che in questa lunga estate non è mai davvero venuta meno: la Roma e Paulo Dybala continueranno il loro cammino insieme. [...] Eppure, tra le intenzioni e le firme, resta ancora un ultimo tratto di strada. Perché il rinnovo non è stato ancora sottoscritto e il nuovo contratto deve ancora arrivare sulla scrivania dell'agente Carlos Novel. L'accordo di massima esiste, la volontà delle parti è totale e il lieto fine non è in discussione. Ma dopo una trattativa durata due mesi, anche gli ultimi dettagli sembrano richiedere tempi infiniti. La situazione, in realtà, è molto più burocratica che sostanziale. I documenti sono nelle mani dei legali della Roma, impegnati a definire ogni clausola: dalla durata del contratto, le clausole e i bonus, fino all'opzione unilaterale che consentirà al club di prolungare l'intesa per un'ulteriore stagione. [...] L'attesa, però, è diventata quasi snervante. Dopo settimane di incontri, telefonate e momenti di stallo, nessuno ha più voglia di aspettare. [...] L'intesa economica è stata leggermente migliorata, tra quota fissa e bonus, per compensare una durata contrattuale che non aveva convinto pienamente il giocatore e per riequilibrare una negoziazione che si è trascinata molto più del previsto, non senza il disappunto dell'argentino. A cambiare realmente l'inerzia della vicenda è stato l'arrivo di D'Amico. [...] Dopodomani Dybala rientrerà a Roma insieme alla famiglia e l'obiettivo è quello di trovare ogni questione già risolta, così da presentarsi lunedì a Trigoria per il raduno con il contratto firmato e la testa esclusivamente rivolta al campo. Perché la Joya non ha mai smesso di immaginare il proprio futuro in giallorosso. [...] Manca soltanto l'ultimo passaggio: ricevere il contratto, leggerlo, firmarlo e rispedirlo a Trigoria. Poi la lunga trattativa estiva potrà finalmente trasformarsi nel finale che tutti, ormai da settimane, aspettano.
(Corsport)

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