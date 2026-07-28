News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Dovbyk è arrivato. Adesso il Bologna ha la sua torre

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 28 luglio 2026 alle 7:44
dovbyk cannes
Aggiungi come fonte preferita su Google
Sono passate solo tre stagioni, ma sembra una vita fa. Capocannoniere della Liga, un posto in Champions con il Girona, la prestigiosa presenza tra i candidati al Pallone d'oro. Artem Dovbyk riparte da Bologna per ritrovare le certezze smarrite e uno status che al momento non gli appartiene più. Rivincita, rinascita, risposte da dare a se stesso. Queste, probabilmente, le molle interiori che hanno spinto l'attaccante ucraino a lasciare Roma e ad accettare la proposta rossoblù. Prestito di un anno con un diritto di riscatto intorno ai 20 milioni. Che, appunto, è un po' una sfida per tutti. La Roma pagherà anche una buona fetta del lauto stipendio (3,5 milioni) perché la società di Joey Saputo non deroga mai dal tetto salariale. Però il Bologna può offrire ciò che Dovbyk sta cercando: un balsamo rigenerante. Non è narrazione, sono fatti. Baggio e Signori, tanto per citare. [...]
Pare che pure una telefonata del neo tecnico rossoblù Tedesco abbia smosso le acque per solleticare un sì che non è stato immediato. Ma poi è arrivato e già tra oggi e domani l'attaccante dovrebbe sbarcare in città per le visite mediche. E cominciare la risalita dopo un biennio a Roma ben poco Pichichi. E dire che le aspettative erano spasmodiche dopo l'anno domini catalano: 24 gol e 8 assist (sì, sa anche cucire il gioco) in 36 partite e Girona terzo dietro a Real Madrid e Barcellona. [...]
Dunque fuori Castro e dentro Artem che avrà un impatto diverso nell'economia del gioco rossoblù. Più uomo d'area l'ucraino rispetto all'argentino il cui raggio d'azione e la mole di lavoro ne avevano a lungo andare ovattato le doti di finalizzatore. Detto che pure Dovbyk possiede l'arte del passaggio in un'indole però più proiettata verso la porta, dove poter sfruttare anche il lavoro di esterni di qualità come Rowe e Orsolini, se l'impianto offensivo rimarrà questo. Di certo piuttosto intrigante.
(Gasport)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

trigoria ranieri

Italia, avanza la candidatura di Ranieri come direttore tecnico: Malagò lo vuole in coppia con Mancini

lug 28, 12:07

La nazionale italiana sta vivendo ore di caos. La coppia composta da Maldini e Leonardo ha fatto un passo indietro dopo solamente pochi giorni a causa del mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina...

dovbyk cannes

Dovbyk-Bologna, le cifre dell'affare: prestito oneroso da 3 milioni con diritto di riscatto tra i 18 e i 20

lug 28, 12:05

Dopo due stagioni, Artem Dovbyk lascia la Roma e approda al Bologna. L'attaccante ucraino, mai al centro del progetto tecnico di Gian Piero Gasperini, si trasferisce in prestito fino al 30 giugno 2027...

lotito

Lazio, il nuovo sponsor Polymarket oscurato in Italia: il club toglie ogni riferimento dal proprio sito

lug 28, 11:52

Ieri, 27 luglio, è entrato in vigore il provvedimento emanato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito ai giochi inibiti in Italia. Tra questi c'è anche Polymarket, nuovo sponsor della Lazio...

NOTIZIE POPOLARI
fresneda

Calciomercato Roma, confermato l'interesse per Fresneda: servono 15-18 milioni per far cedere lo Sporting

lug 27, 20:37
Mbaye

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Mbaye offerto a Liverpool e Manchester City. Entrambi i club apprezzano il classe 2008

lug 27, 13:25
nusa

Calciomercato Roma, stallo per Nusa: il giocatore prende tempo, il Lipsia non ha bisogno di vendere

lug 27, 22:47
Nusa

Roma, a Castro la maglia numero 9. Nusa apre: si tratta con il Lipsia

lug 28, 8:24
logo as roma

Stampa Romana, è scontro con il club giallorosso: "Inaccettabile i giornalisti nei negozi"

lug 27, 16:04
Alajbegovic

Calciomercato Roma: si continua a lavorare per Alajbegovic. Napoli, Juve e Atalanta in corsa ma il Chelsea resta in vantaggio

lug 28, 10:11
VAI AL CANALE
Foto
L'arrivo di Castro a Roma 27.07.2026

L'arrivo di Castro a Roma 27.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Amichevoli: Cannes-Roma 3-3 26.07.2026

Loading