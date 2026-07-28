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Abbonamenti esauriti. Raggiunto il tetto di 40mila

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 28 luglio 2026 alle 9:20
curva sud 3
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La voglia di Roma è rimasta intatta. Come previsto, la campagna abbonamenti 2026-27 è durata il tempo di un amen. Oggi la società annuncerà di aver raggiunto quota omila tessere, tetto massimo che il club si è autoimposto per lasciare un terzo dei seggiolini dell'Olimpico in vendita libera. Dopo i 37mila rinnovi, ieri si è aperta la finestra dedicata a chi si era iscritto alla waiting list. Per provare ad assicurarsi un posto, nel pomeriggio in oltre 20mila tifosi romanisti hanno creato la coda virtuale sul sito della società. Tutto questo senza ancora un acquisto ufficiale, a conferma dell'entusiasmo intorno alla squadra.
(Corsera)

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