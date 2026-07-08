Calciomercato Roma, dal Belgio: su Tresoldi anche Atletico Madrid e Arsenal

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Si parla ormai da diversi giorni di annuncio ufficiale in arrivo per il rinnovo di Celik. E siamo quasi alle battute finali della situazione. Il turco, così come voluto da Gian Piero Gasperini, rimarr...
Sfumato ormai Greenwood, la Roma deve guardare ad altri obiettivi. Ma se il problema per l'esterno del Marsiglia ad un passo dal Fenerbahce è stato il costo del cartellino, allora sarà complicato rius...
Il sogno Greenwood praticamente si è spento per la Roma. Il giocatore è ad un passo dal Fenerbahce così come raccontato dal giornalista in questi minuti. Il contratto per l'attaccante inglese in usci...
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