Calciomercato Roma, dal Belgio: su Tresoldi anche Atletico Madrid e Arsenal

Si cerca, tra le altre cose, anche un vice Malen in casa Roma. E il nome spuntato fuori nel corso degli ultimi giorni è quello di Tresoldi.

La Roma non è tagliata fuori, anche perché si legge che venendo in Italia il giocatore potrebbe vivere più vicino alla famiglia (chiare le sue origini italiane) però la concorrenza è ampia ed è anche bella forte.

(nieuwsblad.be)