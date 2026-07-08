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Calciomercato Roma, dal Belgio: su Tresoldi anche Atletico Madrid e Arsenal

Mercato
di G.M.
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 21:36
nicolo-tresoldi
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Si cerca, tra le altre cose, anche un vice Malen in casa Roma. E il nome spuntato fuori nel corso degli ultimi giorni è quello di Tresoldi.
L'attaccante tedesco di proprietà dl Club Brugge (squadra con la quale ci potrebbe essere anche un altro intreccio con Tzolis) non è però solo nel mirino dei giallorossi, ma secondo il sito in questione piace anche ad Atletico Madrid e Arsenal.
La Roma non è tagliata fuori, anche perché si legge che venendo in Italia il giocatore potrebbe vivere più vicino alla famiglia (chiare le sue origini italiane) però la concorrenza è ampia ed è anche bella forte. 
(nieuwsblad.be)
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