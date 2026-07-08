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Calciomercato Roma, il Fenerbahce ai tifosi: "Ignorate le notizie che non arrivano dal club" (COMUNICATO)

Mercato
di G.M.
mercoledì, 08 luglio 2026 alle 22:08
Greenwood
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Un paio di giorni fa, dopo la notizia del blitz dei dirigenti in Francia, il Fenerbahce aveva emanato un comunicato ufficiale smentendo, di fatto, la situazione.
Oggi invece tutti danno per fatto il passaggio di Greenwood alla squadra turca. Che, così come successo sabato scorso, ha di nuovo emanato una nota: "Durante l'attuale sessione di mercato, numerose notizie e accuse riguardanti il ​​nostro club, che non rispecchiano la verità, sono apparse su alcuni media. Poiché non è possibile rispondere individualmente a ciascuna di queste accuse, si è resa necessaria la seguente dichiarazione (...) 
Il nostro club sta conducendo le proprie attività di mercato con un approccio aziendale e scrupoloso. Al termine delle trattative, le informazioni necessarie saranno comunicate al pubblico, come sempre, esclusivamente attraverso i nostri canali di comunicazione ufficiali.
Chiediamo gentilmente al pubblico di ignorare notizie e indiscrezioni non provenienti dalle comunicazioni ufficiali del nostro club.
VAI AL COMUNICATO UFFICIALE 

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