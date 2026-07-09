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L’attesa: nuovi incontri per il rinnovo di Pellegrini

La penna degli Altri
di AlessandroLM
giovedì, 09 luglio 2026 alle 9:12
dybala pellegrini
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Rinnovi in dirittura d'arrivo in casa Roma. La situazione di Lorenzo Pellegrini resta la più attesa: il centrocampista è formalmente svincolato per la prima volta dopo ventuno anni in giallorosso, ma i lavori sono in corso per il prolungamento. I contatti tra Tony D'Amico e l'agente Pocetta proseguono senza sosta e tra oggi e domani è in programma un nuovo incontro per cercare di trovare una nuova intesa sull'ingaggio. Per Zeki Celik, invece, manca soltanto l'ufficialità. (...) Attesa anche per la firma di Dybala che aspetta il contratto da visionare prima dell'ultimo sì, quello definitivo.
(corsport)

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