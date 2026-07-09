Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Soulé è la priorità del Sunderland. Avviati i primi contatti. L'argentino apre alla destinazione

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Sfumato quasi definitivamente l'obiettivo Mason Greenwood, la Roma deve puntare su altri profili di alto livello per rinforzare l'attacco di Gian Piero Gasperini. Nel corso delle ultime settimane ai g...
In attesa dei primi rinforzi dal calciomercato, la Roma è pronta a scendere di nuovo in campo per preparare la prossima stagione. Lunedì 13 luglio i ragazzi guidati da Gian Piero Gasperini si ritrover...
La Roma deve accelerare sul mercato e ormai dimenticare Mason Greenwood. Con l'inglese destinato a trasferirsi al Fenerbahce, la dirigenza giallorossa sta inevitabilmente sondando altri profili per ri...
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