Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Soulé è la priorità del Sunderland. Avviati i primi contatti. L'argentino apre alla destinazione

Mati Soulé resta in uscita dalla Roma. L'argentino è uno dei nomi sacrificabili per fare cassa e investire in altri calciatori che Gian Piero Gasperini ritiene maggiormente idonei per il suo sistema di gioco. Nei giorni scorsi era emerso un interessamento del Sunderland dell'ex direttore sportivo Ghisolfi, che portò Soulé nella Capitale nell'estate del 2024 e sembrano esserci dei sviluppi importanti.

Come riportato dal sito, Soulé è uno degli obiettivi principali del club inglese che sembra aver già avviato i contatti per trovare un accordo. Proprio Ghisolfi spera di riaverlo in Inghilterra e sta spingendo in prima persona per completare il trasferimento. Il club giallorosso valuta il classe 2003 tra i 35 e i 40 milioni di euro. L'aspetto economico non dovrebbe rappresentare un ostacolo per il Sunderland.

(teamtalk.com)