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Calciomercato Roma: il piano B a Greenwood può essere Diao. I giallorossi sono avanti sulla concorrenza. Ecco la richiesta del Como

Mercato
di FabioD
giovedì, 09 luglio 2026 alle 10:01
assane diao
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La Roma deve accelerare sul mercato e ormai dimenticare Mason Greenwood. Con l'inglese destinato a trasferirsi al Fenerbahce, la dirigenza giallorossa sta inevitabilmente sondando altri profili per rinforzare il reparto offensivo e consegnare al più presto a Gian Piero Gasperini dei calciatori che possano far compiere il salto di qualità alla squadra. 
Come riportato dal portale, il club capitolino starebbe puntando molto forte su Assane Diao del Como. Il classe 2005, che ha giocato il Mondiale con il Senegal, è un profilo che piace molto a Trigoria con la Roma che si è portata avanti con dei primi contatti esplorativi. Il classe 2005 viene valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro. Sporting Lisbona e Deportivo La Coruna attenzionato il giovane attaccante. 
(tuttomercatoweb.com) 
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