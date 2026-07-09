Roma, boom abbonamenti: oltre 11mila tessere nel primo giorno. Lazio, meno di cento rinnovi nelle prime 24 ore

La campagna abbonamenti della Roma è partita con numeri da record. Come riportato da Il Messaggero, nel primo giorno sono già state sottoscritte oltre 11mila tessere, confermando ancora una volta il forte entusiasmo del popolo giallorosso in vista della stagione del Centenario. Il dato assume ancora più rilevanza se confrontato con quello della Lazio. La campagna biancoceleste, iniziata l’8 luglio, avrebbe infatti fatto registrare meno di cento rinnovi nelle prime 24 ore, in un clima segnato dalla forte contestazione della tifoseria nei confronti della società e dall’invito del tifo organizzato a non sottoscrivere gli abbonamenti. Due partenze diametralmente opposte, dunque: da una parte l’entusiasmo dei tifosi della Roma, dall’altra una situazione profondamente condizionata dalla protesta in casa Lazio.