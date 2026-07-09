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Greenwood, alta tensione. All-in dei turchi: 50 milioni all'OM La Roma aspetta

La penna degli Altri
di AlessandroLM
giovedì, 09 luglio 2026 alle 9:22
Greenwood
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L’offerta era pronta. Scritta, limata, studiata nei dettagli. Mancava soltanto un clic per spedire la proposta della Roma sulla scrivania del Marsiglia. E invece quella mail è sempre rimasta lì, ferma nella casella di Trigoria, in attesa che arrivasse il via libera definitivo dei Friedkin. (...) Nel frattempo qualcun altro si è inserito con forza nella corsa a Mason Greenwood. E ha anche sorpassato la Roma. È il Fenerbahçe, che nelle ultime ore ha deciso di premere sull'acceleratore per strappare quello che, dalle parti di Istanbul, verrebbe accolto come il colpo dell'anno. (...) Eppure proprio il club turco continua a sollevare più di una domanda. Soltanto un mese fa il Fenerbahçe usciva da una campagna elettorale estenuante. (...) A vincere è stato invece Aziz Yildrim, storico presidente dal 1998 al 2018, che durante tutta la campagna aveva predicato prudenza, ribadendo la necessità di contenere le spese e rispettare i severi parametri fissati dall'Uefa. I fatti, però, raccontano una storia diversa, (...) sul piatto c'è un contratto record da 11 milioni di euro netti a stagione per il giocatore e un'offerta da circa 50 milioni, bonus com-presi, per convincere il Marsiglia. Numeri davanti ai quali la Roma, semplicemente, non può e non vuole competere. (...) L'accordo con Greenwood, infatti, esisteva già nei suoi contorni principali: 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus, con uno stipendio destinato a crescere negli anni. In linea con la squadra e con i parametri del club. D'Amico adesso osserva e monitora lo sviluppo della vicenda, sapendo però che l'affare con i turchi è in chiusura. E dirottando le attenzioni su altri nomi, lato sinistro del campo, come Alajbegovic, Nusa, e Tzolis. Anchel'OM, nel frattempo, è entrato in una fase di attesa e valutazioni: vuole certezze economiche. Prima di chiudere definitivamente la cessione pretende garanzie finanziarie solide, così da tutelarsi da qualsiasi rischio di insolvenza. E, soprattutto, pretende i 50 milioni richiesti, senza sconti. Greenwood considerava la Roma la destinazione preferita, ma davanti a una proposta economica di quelle dimensioni anche la sua volontà è stata messa alla prova. Il club giallorosso non può fare altro che prenderne atto e virare su nuovi obiettivi.
(corsport)

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