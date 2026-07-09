Roma, Gasperini rivoluziona lo staff. Arrivano tre volti nuovi: confermato anche il cambio del preparatore atletico

In attesa dei primi rinforzi dal calciomercato, la Roma è pronta a scendere di nuovo in campo per preparare la prossima stagione. Lunedì 13 luglio i ragazzi guidati da Gian Piero Gasperini si ritroveranno a Trigoria per l'inizio del ritiro e ci saranno tre volti nuovi all'interno dello staff.

Oltre al ritorno di Riccardo Del Vescovo come nuovo responsabile sanitario e l'arrivo di Jacopo Sbravati, ex tecnico della Primavera del Genoa, come riportato dal sito del quotidiano è confermato anche l'arrivo dello storico preparatore atletico del Grifone Alessandro Pilati.

(ilromanista.eu)