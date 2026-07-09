Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Nusa pista sempre più complessa. L'Arsenal piomba sul norvegese. Altri club di Premier League interessati

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In attesa dei primi rinforzi dal calciomercato, la Roma è pronta a scendere di nuovo in campo per preparare la prossima stagione. Lunedì 13 luglio i ragazzi guidati da Gian Piero Gasperini si ritrover...
Mati Soulé resta in uscita dalla Roma. L'argentino è uno dei nomi sacrificabili per fare cassa e investire in altri calciatori che Gian Piero Gasperini ritiene maggiormente idonei per il suo sistema d...
La Roma deve accelerare sul mercato e ormai dimenticare Mason Greenwood. Con l'inglese destinato a trasferirsi al Fenerbahce, la dirigenza giallorossa sta inevitabilmente sondando altri profili per ri...
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