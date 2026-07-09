Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Nusa pista sempre più complessa. L'Arsenal piomba sul norvegese. Altri club di Premier League interessati

Sfumato quasi definitivamente l'obiettivo Mason Greenwood, la Roma deve puntare su altri profili di alto livello per rinforzare l'attacco di Gian Piero Gasperini. Nel corso delle ultime settimane ai giallorossi è stato accostato anche il nome di Antonio Nusa, ala norvegese di proprietà del Lipsia attualmente impegnato al Mondiale con la Norvegia.

Il classe 2005 è tra i nomi presenti nel taccuino della dirigenza giallorossa come piano B a Greenwood, ma l'affare resta a dir poco complesso. Come riportato dal sito, sull'esterno offensivo ci sono diverse squadre squadre di Premier League. Una su tutte è l'Arsenal, che sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro per garantirsi le prestazioni del giovane talento. Anche Tottenham, Newcastle, Aston Villa e Crystal Palace attenzionano Nusa. Sullo sfondo resta anche il Barcellona. La Roma in passato aveva registrato un interesse, senza, però, mai approfondire. A causa dei costi elevati e della ricca concorrenza, la pista Nusa per i capitolini sembra essere da scartare.

(teamtalk.com)