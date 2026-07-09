Malagò: "Nuovo Dt? Questa è la settimana. Sto lavorando molto. Potrebbe esserci una sorpresa"

Il nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha parlato a margine dell'evento "Noi, i campioni del 2006" nel giorno in cui sono trascorsi 20 anni esatti dalla vittoria degli azzurri a Berlino. Ecco le sue parole.

Il 9 luglio di venti anni fa diventavamo campioni del mondo. Come vive questa giornata? Con stimolo o un po' di nostalgia

"Indubbiamente orgoglio per quello che ha fatto un meraviglioso gruppo. Sapete benissimo che erano partiti non con le migliori premesse. Uno stimolo perché dobbiamo trarre la forza, l'energia, tutto quello che di positivo si può mettere sul campo. Poi ho usato la parola 'monito' che significa dovere, significa che ti stiamo osservando. Non solo a livello di ruoli e di responsabilità, ma anche sul campo. Questo è un dato di fatto".

Ci sono novità per il ct e il direttore tecnico?

"Questa è la settimana. Spero di lasciarvi nel weekend meno agitati su questo argomento. Sto lavorando, sto molto sul pezzo. Ci può anche essere una sorpresa"

Una grande sorpresa?

"Questo sta a voi deciderlo"

La sorpresa è per il direttore tecnico?

"Sì, ma magari si va facilmente su altre situazioni. Una volta superato questo primo argomento, il resto lo vedo meno complicato"