Instagram, Totti ricorda la vittoria del Mondiale a 20 anni di distanza: "Che sogno" (FOTO)

Oggi, 9 luglio 2026, sono passati 20 anni esatti dall'ultimo Mondiale vinto dall'Italia. Un traguardo che non ha bisogno di essere descritto e che a 20 anni di distanza, gli eroi della spedizione tedesca e tutti gli italiani, ancora oggi celebrano.

Anche Francesco Totti, che fu convocato da Marcello Lippi nonostante l'infortunio al perone e alla caviglia, ha ricordato con un messaggio su Instagram la magica notte di Berlino: "Che sogno.." ha scritto l'ex capitano giallorosso.