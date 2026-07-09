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Instagram, Totti ricorda la vittoria del Mondiale a 20 anni di distanza: "Che sogno" (FOTO)

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di FabioD
giovedì, 09 luglio 2026 alle 12:53
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Oggi, 9 luglio 2026, sono passati 20 anni esatti dall'ultimo Mondiale vinto dall'Italia. Un traguardo che non ha bisogno di essere descritto e che a 20 anni di distanza, gli eroi della spedizione tedesca e tutti gli italiani, ancora oggi celebrano. 
Anche Francesco Totti, che fu convocato da Marcello Lippi nonostante l'infortunio al perone e alla caviglia, ha ricordato con un messaggio su Instagram la magica notte di Berlino: "Che sogno.." ha scritto l'ex capitano giallorosso. 

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