Stadio Roma, Onorato: "È in dirittura d'arrivo. Abbiamo dimostrato grande efficienza"

Il progetto per il nuovo stadio della Roma a Pietralata entra in una fase decisiva. A confermarlo è Alessandro Onorato, assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale, intervenendo ai microfoni di Adnkronos. Ecco alcune delle sue parole: "Lo stadio della Roma mi sembra in dirittura d'arrivo, anche lì con il sindaco e la Giunta abbiamo dimostrato tutti grande efficienza".

Onorato ha poi proseguito sottolineando l'importanza di costruire nuovi impianti in Italia: "Io credo che gli impianti sportivi bisogna farli, se ne parla in tutta Italia e non si fanno mai. Noi stiamo dimostrando che si possono mettere da parte i no e fare dei sì che rispettino le regole".