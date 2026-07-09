MORONI: "Se un giocatore preferisce guadagnare di più in Turchia, meglio che vada lì" - CONDÒ: "Greenwood? Si può trovare altro"

Le trattative estive accendono le discussioni sulle emittenti radiofoniche capitoline. Tiziano Moroni mette in primo piano l'atteggiamento di Greenwood: "Un giocatore che con la testa non ha sposato appieno il progetto della Roma, e preferisce guadagnare di più in Turchia, sono quasi contento che vada lì. Mi farebbe piacere avere un giocatore come Ndoye o Nusa". Un'analisi sulle dinamiche d'acquisto che si allarga alla strategia complessiva dei club italiani nelle parole di Paolo Condò, che invita alla pazienza dopo la trattativa fallita per Greenwood: "Si può trovare altro. Il mercato delle squadre italiane diventa importante negli ultimi dieci giorni [...] O sei bravo a portare a casa la trattativa durante il mercato, magari pagando anche qualcosa in più rispetto a quanto avevi prefissato, oppure aspetti gli ultimi giorni".

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Per me un giocatore che fa quella scelta, che con la testa non ha sposato appieno il progetto della Roma, e preferisce guadagnare di più in Turchia, sono quasi contento che vada lì. Mi farebbe piacere avere un giocatore come Ndoye o Nusa (TIZIANO MORONI, Retesport, 104.2)

Questa cosa di portare un giocatore come Lorenzo Pellegrini, che può non piacere, ma a cui, sicuramente, umanamente, non si può dire nulla, 10 giorni dopo la scadenza del contratto, senza aver ancora annunciato il rinnovo, non penso sia il massimo. Poi per carità, però penso che non si sia meritato questo trattamento, soprattuto dopo aver mandato giù certi discorsi, senza fare mai un fiato, come la fascia da capitano che gli è stata tolta (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

Io penso che il mercato debba essere giudicato alla fine della stagione. L’anno scorso pensavamo che il lavoro fatto dalla Roma fosse insufficiente, e alla fine siamo arrivati terzi. Darei un po’ di fiducia alla società e agli esperti che lavorano per i romanisti, con l’obiettivo di migliorare la rosa in vista del prossimo anno (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)

Su Greenwood la Roma ha fatto ciò che doveva fare, si è fermata quando ha capito che non era il caso continuare (MARCO VALERIO ROSSOMANDO, Radio Manà Manà, 90.9)

Io sono d’accordo con il fatto che la Roma non voglia partecipare ad aste, anche perché offrire dieci milioni ad un singolo giocatore comporterebbe anche qualche problema all’interno dello spogliatoio (PIERO TORRI, Radio Manà Manà, 90.9)

Greenwood? Si può trovare altro. Il mercato delle squadre italiane diventa importante negli ultimi dieci giorni, quindi può spuntare anche il nome forte, come quello dell’inglese, ma bisogna aspettare la fine. Dico la fine perché, banalmente, i prezzi sono alti e l’Italia fatica a competere con i costi degli altri mercati delle big europee. O sei bravo a portare a casa la trattativa durante il mercato, magari pagando anche qualcosa in più rispetto a quanto avevi prefissato, oppure aspetti gli ultimi giorni. (PAOLO CONDÒ, Radio Manà Manà, 90.9)

La Roma sta provando a vendere Soulé. Nel caso venga ceduto si potranno fare degli investimenti ulteriori per giocatori maggiormente performanti per Gasperini. Il fatto è che il mercato non sta rispondendo come vorrebbe la Roma e anche il calciatore non è così convinto perché sta bene qui. In questo momento resta sul mercato (MARCO JURIC, Radio Manà Manà, 90.9)