News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

La Roma ci riprova per Totti: il capitano dice no

Altre
di G.M.
giovedì, 09 luglio 2026 alle 17:33
totti 4 3
Aggiungi come fonte preferita su Google
Quando si parla della Roma il nome di Francesco Totti viene sempre fuori. Nonostante dal 2019 l'ex capitano non è più in società.
Secondo le informazioni riportate dal sito i Friedkin in queste ore ci hanno riprovato. Ma niente da fare, altra risposta negativa. A differenza del primo approccio - anche in quel caso fallito - un aumento di stipendio e un contratto inferiore nella durata non hanno attecchito su Francesco, che ha di nuovo rifiutato l'invito di un rientro. L’obiettivo della proprietà sarebbe quello di riportare il Capitano all’interno dell’organigramma societario anche in vista delle sicuri celebrazioni del centenario del club. Ma per il momento non ci sono novità all'orizzonte.
(Manà Manà Sport)
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE 

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

crysencio summerville

Calciomercato Roma, per Summerville forte interesse dello United

lug 09, 20:31

Crysencio Summerville è stato uno dei tanti giocatori accostati alla Roma in questa sessione di mercato. L'esterno del West Ham è in uscita dopo la retrocessione della sua squadra.  Si è parlato di gi...

reynolds dallas

Calciomercato Roma, il Rennes prende Reynolds: giallorossi all'incasso

lug 09, 19:53

Poco più di un milione di euro nelle casse della Roma. Il Rennes, secondo le informazioni, ha di fatto chiuso per l'arrivo di Bryan Reynolds.  Dal Westerlo alla Ligue 1. Poco più di 4 milioni di euro...

roma tifosi

Febbre Roma, è boom abbonamenti: toccati 16 mila rinnovi

lug 09, 19:28

Nonostante il mercato sia ricco di insidie l'amore per la Roma rimane indissolubile. Al secondo giorno di campagna abbonamenti le tessere staccate, in fase di rinnovo, sono 16 mila.  Ieri, il primo gi...

NOTIZIE POPOLARI
Greenwood

Calciomercato Roma, il Fenerbahce ai tifosi: "Ignorate le notizie che non arrivano dal club" (COMUNICATO)

lug 08, 22:08
manu kone 1

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Manchester United punta Koné. Giallorossi pronti ad accettare un'offerta da 50 milioni

lug 09, 13:07
assane diao

Calciomercato Roma: il piano B a Greenwood può essere Diao. I giallorossi sono avanti sulla concorrenza. Ecco la richiesta del Como

lug 09, 10:01
Greenwood

Calciomercato Roma, telenovela Greenwood: preferisce l'Atletico Madrid

lug 09, 18:13
moreira

Calciomercato Roma, obiettivo Moreira per la fascia sinistra: lo Strasburgo chiede 40 milioni, via libera del Chelsea

lug 09, 15:49
dan ryan corbin friedkin

Il retroscena: Dan, l'attesa e i segnali per l'Uefa

lug 09, 8:56
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Loading