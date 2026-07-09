La Roma ci riprova per Totti: il capitano dice no

Quando si parla della Roma il nome di Francesco Totti viene sempre fuori. Nonostante dal 2019 l'ex capitano non è più in società.

Secondo le informazioni riportate dal sito i Friedkin in queste ore ci hanno riprovato. Ma niente da fare, altra risposta negativa. A differenza del primo approccio - anche in quel caso fallito - un aumento di stipendio e un contratto inferiore nella durata non hanno attecchito su Francesco, che ha di nuovo rifiutato l'invito di un rientro. L’obiettivo della proprietà sarebbe quello di riportare il Capitano all’interno dell’organigramma societario anche in vista delle sicuri celebrazioni del centenario del club. Ma per il momento non ci sono novità all'orizzonte.

(Manà Manà Sport)