Calciomercato Roma, dalla Spagna: l'Atletico Madrid ha il sì di Tresoldi

Alla ricerca del sostituto di Sorloth. L'Atletico Madrid vuole Tresoldi - visto l'uscita certa del norvegese destinato in Premier - e ha messo nel mirino un giocatore che è stato accostato anche alla Roma nel corso delle ultime settimane.

Parliamo ovviamente di Tresoldi, il centravanti del Club Brugge. Se ieri si è discusso anche di un interesse dell'Arsenal, oggi dalla Spagna parlano di un accordo trovato tra il giocatore e il club di Simeone. O per meglio dire: Tresoldi avrebbe detto sì alla possibile destinazione nella Liga. La società belga lo valuta 30 milioni di euro e due giorni fa avrebbe avuto un incontro per mettere a puntino quelli che si potrebbero quasi definire i dettagli di questa operazione.

(El Gol Digital)