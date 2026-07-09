Calciomercato Roma, Garnacho può lasciare il Chelsea ma solo a titolo definitivo

🚨🔵 Alejandro Garnacho can leave Chelsea this summer and he’s not untouchable.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2026
In case of good proposal on permanent deal, #CFC ready to open doors to exit with initial movements started in terms of clubs keen.
Garnacho can leave after just one season at Chelsea. pic.twitter.com/8NREqgVIL0
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