Calciomercato Roma, il Rennes prende Reynolds: giallorossi all'incasso

🇺🇸 Sources: Stade Rennais has completed a deal to sign American wingback Bryan Reynolds from Westerlo.— Tom Bogert (@tombogert) July 9, 2026
Fee around $5m.
Reynolds, 25, joined Westerlo in 2022. Made 146 apps for the Belgian club. Off to Ligue 1 now pic.twitter.com/chdUZZwTWW
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