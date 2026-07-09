Calciomercato Roma, telenovela Greenwood: preferisce l'Atletico Madrid

La telenovela Greenwood non riguarda più la Roma ma ci sono nuovi fatti che vanno raccontati. Secondo le informazioni che arrivano dalla Francia.

L'Atletico Madrid non molla la presa, nonostante il Fenerbahce sia avanti nella trattativa. Il sì di Simeone che adesso si trova negli Stati Uniti ha fatto sì che i Colchoneros, di colpo, si svegliassero. E allora ecco che sarebbe pronto un rilancio non solo economico ma soprattutto motivazionale. Da quelle parti si dice che l'Atletico sia pronto a dire a Mason che sarà il nuovo Griezmann e quindi entrare nel cuore del tifosi ma non solo. Ci sarebbe anche la volontà del giocatore di tornare a Madrid dopo aver trascorso un anno al Getafe. Insomma, non pare sia finita.

(L'Equipe)