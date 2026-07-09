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VIDEO - Gli auguri di Mancini, Gollini e Pellegrini a El Shaarawy per le nozze: "A livello calcistico ci mancheremo, ma l'amicizia va avanti"

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di Paolo Rosi
giovedì, 09 luglio 2026 alle 17:14
el shaarawy mancini pellegrini
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Stephan El Shaarawy ha celebrato il suo matrimonio e, per l'occasione, diversi calciatori e compagni di squadra hanno voluto rivolgergli un messaggio speciale di auguri.
Attraverso un video pubblicato dal Corriere dello Sport, sono arrivate le dediche di Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Pierluigi Gollini.
Il difensore giallorosso Gianluca Mancini ha voluto sottolineare la profondità del loro legame ora che El Shaarawy non proseguirà l'esperienza con la Roma: "Come ho detto alla fine del campionato, a livello calcistico ci mancheremo ma nella vita ci sentiremo perché l'amicizia va avanti. Queste amicizie sono belle e sono felice di avere Stefano come amico".
Anche Gollini si è espresso con affetto: "Ragazzi, tanti auguri, posto incredibile, veramente spettacolare. Vi mando un bacio. Ste, sei mio fratello, sono felice per te, ti voglio bene. Auguri ragazzi".
Infine, anche Pellegrini ha condiviso un pensiero per la coppia: "Tanti auguri a due ragazzi meravigliosi e in particolare ovviamente al mio amichetto Stefano che mi ha fatto emozionare".

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