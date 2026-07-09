Calciomercato Roma, si riaccende l'interesse per Mika Godts: sull'ala belga anche Bayern, Chelsea e Milan

L'#ASRoma è tornata su Mika #Godts. Eletto a maggio talento dell'anno tra i Lancieri, l'ala belga ha attirato nuovamente su di sé l'interesse giallorosso. Attenzione, c'è tanta concorrenza (#Bayern, #Chelsea, #Milan se uscisse #Leao). Situazione da monitorare. pic.twitter.com/BYGCJHt8FT— Flavio M. Tassotti (@FlavioMTassotti) July 9, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma ha ufficializzato la nomina di Massimo Margiotta come nuovo responsabile del settore giovanile del club. Il dirigente, reduce da una lunga esperienza all'Hellas Verona, si lega alla società c...
La Roma ha individuato in Diego Moreira l'obiettivo prioritario per rinforzare la corsia difensiva sinistra, assecondando una delle tre richieste principali formulate dall'allenatore Gian Piero Gasper...
Le trattative estive accendono le discussioni sulle emittenti radiofoniche capitoline. Tiziano Moroni mette in primo piano l'atteggiamento di Greenwood: "Un giocatore che con la testa non ha sposato a...
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