Calciomercato Roma, si riaccende l'interesse per Mika Godts: sull'ala belga anche Bayern, Chelsea e Milan

La Roma torna a guardare in casa Ajax per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Secondo quanto riferito da Flavio M. Tassotti, il club giallorosso ha riacceso i riflettori su Mika Godts, esterno d'attacco belga di proprietà dei Lancieri. Il classe 2005, eletto nello scorso mese di maggio come miglior talento dell'anno del club di Amsterdam, ha attirato nuovamente su di sé l'attenzione degli osservatori di Trigoria. L'operazione si preannuncia tuttavia complessa a causa della concorrenza internazionale: sul giocatore si registra l'interesse di top club come Bayern Monaco e Chelsea, oltre a quello del Milan che lo valuta come possibile sostituto in caso di cessione di Rafael Leão. La situazione rimane in evoluzione e sarà monitorata con attenzione nelle prossime settimane di mercato.