Calciomercato Roma, Greenwood firma per il Fenerbahçe: nessuna offerta della Roma al Marsiglia, l'Atletico Madrid stava valutando

La lunghissima telenovela legata al futuro di Mason Greenwood si è conclusa con il trasferimento del calciatore in Turchia.

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, l'attaccante inglese ha infatti firmato il contratto che lo legherà al Fenerbahçe, spegnendo in via definitiva le speranze delle concorrenti europee. La trattativa tra la Roma e il Marsiglia è crollata definitivamente dopo circa due mesi di colloqui. Nonostante la dirigenza capitolina avesse raggiunto un accordo di massima con l'entourage del calciatore, la società giallorossa non ha mai presentato un'offerta ufficiale scritta all'OM, portando alla rottura delle negoziazioni.

Sullo sfondo si era mosso anche l'Atletico Madrid, che stava valutando l'opportunità di assecondare le richieste finanziarie dei francesi, ma l'inserimento non si è concretizzato a causa della decisione finale del giocatore di accettare la ricca proposta formulata dal Fenerbahçe.