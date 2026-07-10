Su Koné c'è il Manchester United: i giallorossi chiedono 50 milioni

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Francia vola in semifinale al Mondiale 2026 dopo la vittoria sul Marocco. Tra i protagonisti anche Manu Konè. Il romanista dopo la gara ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, esaltanto il succe...
Tra i nomi attenzionati dalla Roma per l'attacco c'è anche Diao. La concorrenza però non manca e arriva sempre dalla Turchia. Come riporta Matteo Moretto, per Diao c'è l'interesse dal Galatasary, che...
Ancora pochi giorni e la Roma si ritroverà a Trigoria agli ordini di Gasperini, con il raduno fissato a lunedì 13 luglio. Pierluigi Gollini, però, ha deciso di anticipare tutti: il secondo portiere...
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