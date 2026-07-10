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Pressing Moreira: D'Amico spinge per l'ala mancina. Il sogno è Godts

La penna degli Altri
di AlessandroLM
venerdì, 10 luglio 2026 alle 7:44
moreira
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La Roma non si ferma, non si volta indietro e soprattutto non si lascia trascinare dai rimpianti. Il capitolo Greenwood è ormai chiuso, archiviato con la consapevolezza di aver spinto fino al limite una trattativa diventata via via sempre più complicata, ostaggio di giochi al rialzo, richieste fuori mercato e continui cambi di scenario. Anche perché il Fenerbahçe non è ancora riuscito a chiudere l'affare tra le richieste del Marsiglia sulle garanzie bancarie e i nuovi ripensamenti del giocatore che ora vorrebbe l'Atletico Madrid. (...) D'Amico da settimane lavora sottotraccia su altri profili, seguiti con attenzione ben prima che sfumasse Greenwood. E tra questi ce n'è uno che mette d'accordo tutti per qualità, prospettiva e caratteristiche tecniche: Diego Moreira. L'esterno classe 2004 dello Strasburgo è uno dei nomi più graditi alla nuova area tecnica. La Roma aveva effettuato un primo sondaggio prima del Mondiale disputato con il Belgio, ma adesso è tornata concretamente alla carica. Il problema, semmai, è rappresentato dalla valutazione fissata dal club francese: 35-40 milioni di euro. Una cifra importante, che D'Amico proverà a ridimensionare nelle prossime settimane attraverso una trattativa destinata a entrare nel vivo. Non è soltanto il talento ad affascinare Gasperini. È soprattutto la straordinaria duttilità del giocatore. Mancino naturale, Moreira può occupare praticamente ogni posizione sulle corsie esterne. Nell'ultima stagione con lo Strasburgo ha giocato da quinto sia a destra sia a sinistra, ma anche da attaccante esterno sul versante destro, sfruttando il rientro sul piede preferito. (...) La strada, però, è tutt'altro che in discesa. Sullo sfondo incombe il Chelsea che conserva una clausola di recompera sul giocatore. Un dettaglio che pesa eccome, anche perché Strasburgo e Chelsea appartengono entrambi all'universo BlueCo. Gli inglesi, che avevano ceduto Moreira ai francesi per poco meno di due milioni di euro, mantengono così un controllo indiretto sulla situazione e possono decidere di riportarlo a Londra. (...) Restano monitorati anche altri giovani di livello internazionale. Piace moltissimo Godts dell'Ajax, autentica rivelazione dell'ultimo anno grazie ai 17 gol e ai 12 assist stagionali. Numeri che hanno attirato l'attenzione di mezza Europa e che inevitabilmente rendono la concorrenza serrata. Lo stesso vale per Tzolis, altro esterno seguito da tempo dalla Roma ma finito nel mirino anche dell'Arsenal. Monitorata la situazione Garnacho in uscita dal Chelsea, e Alajbegovic che i giallorossi stanno seguendo da marzo. Sono giorni di telefonate, riflessioni e strategie. La caccia è partita. E D'Amico ha già individuato le sue prede.
(corsport)

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