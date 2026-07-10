Calciomercato Roma, dalla Turchia: Greenwood ha firmato per il Fenerbahce. Le cifre

🚨 SON DAKİKA | ÖZEL HABER— Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) July 10, 2026
Mason Greenwood resmen Fenerbahçe’de! 🟡🔵
Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu 39.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.
Anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor.
Greenwood’un yıllık maaşı ise 10 milyon euro olacak.
Fenerbahçe…
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