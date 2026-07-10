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Calciomercato Roma, dalla Turchia: Greenwood ha firmato per il Fenerbahce. Le cifre

Mercato
di G.M.
venerdì, 10 luglio 2026 alle 13:01
Greenwood
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Si dovrebbe essere chiusa oggi la telenovela Greenwood, almeno stando alle ultime notizie che arrivano dalla Turchia e riportate dal giornalista.
Alla fine l'inglese va al Fenerbahce e nemmeno l'ultimo assalto dell'Atletico Madrid è andato a segno. Secondo le indiscrezioni dovrebbero essere queste le cifre: accordo per 39,5 milioni di euro più cinque di bonus nel caso i gialloneri vincessero il titolo. Al giocatore un contratto di 10 milioni di euro all'anno.

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