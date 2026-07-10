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Roma, Mattia Scala è il nuovo allenatore della Primavera

Mercato
di G.M.
venerdì, 10 luglio 2026 alle 13:32
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Secondo le informazioni riportate dal giornalista Mattia Scala è il nuovo allenatore della Primavera. 
Questa è la prima mossa di Margiotta, che ha preso le redini qualche giorno fa con l'annuncio ufficiale da parte del club. Lascia quindi Guidi, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. 

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