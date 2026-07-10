Calciomercato Roma, Tzolis vicino all'Arsenal per 41 milioni di euro

Anche Tzolis potrebbe essere un obiettivo complicato per la Roma, stando alle informazioni che arrivano dall'Inghilterra.

L'esterno del Brugge sarebbe vicino all'Arsenal per 41 milioni di euro. I Gunners stanno cercando forze nuove per l'attacco dopo aver ceduto Trossard e hanno messo nel mirino anche il greco che ha già un passato in Premier League.

(The Sun)