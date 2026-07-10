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Cristante: "Con Gasperini si fatica ma è divertente". E l'aneddoto sul derby

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di G.M.
venerdì, 10 luglio 2026 alle 14:24
parma roma cristante
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Cristante ha rilasciato un'intervista a SportWeek che uscirà nell'edizione in edicola domani. Qui uno stralcio di quello che ha detto. 
Che tipo di allenatore è Gasperini?
 "Con il mister giochi un calcio offensivo, corri, attacchi, segni e fai tanti gol. Si fa fatica, ma è divertente. Che tu sia inglese o cinese, capisci subito cosa vuole da te".
Quale è il suo rapporto con il derby? 
"Appena sono sbarcato a Roma mi hanno detto: “Mi raccomando il derby”. È una partita diversa dalle altre, che va oltre i tre punti".
Che cosa ne pensa dei giovani italiani all’estero? 
"Più ne mandiamo, più ne trarremo giovamento, Nazionale compresa. Andare a giocare lì ti apre la testa, maturi prima".
Che cosa pensa del calcio in generale?
 "È bello, ma è un mondo di matti, quindi ho seguito una mia linea retta: è quella che mi ha portato qui e lavoro duro tutti i giorni".

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