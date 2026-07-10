Cristante: "Con Gasperini si fatica ma è divertente". E l'aneddoto sul derby

Cristante ha rilasciato un'intervista a SportWeek che uscirà nell'edizione in edicola domani. Qui uno stralcio di quello che ha detto.

Che tipo di allenatore è Gasperini?

"Con il mister giochi un calcio offensivo, corri, attacchi, segni e fai tanti gol. Si fa fatica, ma è divertente. Che tu sia inglese o cinese, capisci subito cosa vuole da te".

Quale è il suo rapporto con il derby?

"Appena sono sbarcato a Roma mi hanno detto: “Mi raccomando il derby”. È una partita diversa dalle altre, che va oltre i tre punti".

Che cosa ne pensa dei giovani italiani all’estero?

"Più ne mandiamo, più ne trarremo giovamento, Nazionale compresa. Andare a giocare lì ti apre la testa, maturi prima".

Che cosa pensa del calcio in generale?

"È bello, ma è un mondo di matti, quindi ho seguito una mia linea retta: è quella che mi ha portato qui e lavoro duro tutti i giorni".