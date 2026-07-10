Cristante: "Con Gasperini si fatica ma è divertente". E l'aneddoto sul derby

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Il futuro di Artem Dovbyk alla Roma resta incerto. Sullo sfondo ci sarebbe l'Ajax che attualmente è allenato dall'ex tecnico dell'ucraino ai tempi del Girona. La Roma sta continuando a lavorare per t...
Potrebbe cambiare la strategia per Dovbyk in queste ore. Secondo il giornalista se prima all'interno del club giallorosso si pensava "esce Dovbyk e poi entra qualcuno", in questo momento si potrebbe ...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista Mattia Scala è il nuovo allenatore della Primavera. Questa è la prima mossa di Margiotta, che ha preso le redini qualche giorno fa con l'annuncio uff...
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