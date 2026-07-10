Konè: "Una Francia bellissima". Anche Rabiot esalta il giallorosso: "Io e Manu siamo stati devastanti" (VIDEO)

Una Francia… 𝒃𝒆𝒍𝒍𝒊𝒔𝒔𝒊𝒎𝒂 🇫🇷 😂@DavideBernardi6#Koné #FranciaMarocco #FIFAWorldCup #DAZN pic.twitter.com/1XZvjREZaz— DAZN Italia (@DAZN_IT) July 10, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Tra i nomi attenzionati dalla Roma per l'attacco c'è anche Diao. La concorrenza però non manca e arriva sempre dalla Turchia. Come riporta Matteo Moretto, per Diao c'è l'interesse dal Galatasary, che...
Ancora pochi giorni e la Roma si ritroverà a Trigoria agli ordini di Gasperini, con il raduno fissato a lunedì 13 luglio. Pierluigi Gollini, però, ha deciso di anticipare tutti: il secondo portiere...
La vetrina del Mondiale ha messo in mostra Manu Koné che resta il gioiello più luminoso per il mercato estero. Dopo i sondaggi della Premier, senza proposte concrete, sul centrocampista si sarebbe mos...
Loading