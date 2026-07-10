Konè: "Una Francia bellissima". Anche Rabiot esalta il giallorosso: "Io e Manu siamo stati devastanti" (VIDEO)

La Francia vola in semifinale al Mondiale 2026 dopo la vittoria sul Marocco. Tra i protagonisti anche Manu Konè. Il romanista dopo la gara ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, esaltanto il successo dei Blues: "Com'è giocare con Olise, Dembelé, Mbappè, Barcola davanti? Bellissimo! Ad essere onesti ci sono dei grandi giocatori e oggi l'hanno dimostrato. Siamo davvero una grande squadra, dobbiamo continuare così. Siamo molto felici, speriamo che tutti lo siano. Fondamentalmente speriamo di arrivare fino alla fine della competizione".

Anche Rabiot dopo la partita ha esaltato il giallorosso: "Io e Manu siamo stati devastanti, li abbiamo mangiati. “Abbiamo avuto la sensazione che nei momenti in cui non avevamo il possesso palla e lo lasciavamo a loro, non fossero molto pericolosi. Avevamo poco da temere da questa squadra. Questa è la sensazione che abbiamo avuto in campo. È sorprendente. Ma restano comunque una squadra che può fare la differenza in qualsiasi momento perché hanno giocatori individuali straordinari. Per questo siamo sempre rimasti vigili”.