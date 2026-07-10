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FOTO - Instagram, Gollini anticipa tutti: il portiere già al lavoro a Trigoria

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di FedericoL
venerdì, 10 luglio 2026 alle 11:38
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  Ancora pochi giorni e la Roma si ritroverà a Trigoria agli ordini di Gasperini, con il raduno fissato a lunedì 13 luglio. Pierluigi Gollini, però, ha deciso di anticipare tutti: il secondo portiere giallorossi infatti si trova già a Trigoria per iniziare a lavorare, come dimostra lo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram.  

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