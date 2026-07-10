Calciomercato Roma: per Diao si fa sotto il Galatasaray

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Francia vola in semifinale al Mondiale 2026 dopo la vittoria sul Marocco. Tra i protagonisti anche Manu Konè. Il romanista dopo la gara ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn, esaltanto il succe...
Ancora pochi giorni e la Roma si ritroverà a Trigoria agli ordini di Gasperini, con il raduno fissato a lunedì 13 luglio. Pierluigi Gollini, però, ha deciso di anticipare tutti: il secondo portiere...
La vetrina del Mondiale ha messo in mostra Manu Koné che resta il gioiello più luminoso per il mercato estero. Dopo i sondaggi della Premier, senza proposte concrete, sul centrocampista si sarebbe mos...
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