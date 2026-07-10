Calciomercato Roma: l'Atalanta lavora per avere l'ok di Alajbegovic. Nuovi contatti con l'entourage

Il profilo di Kerim Alajbegovic è uno di quelli finiti in orbita Roma per rinforzare l'attacco. Il talento bosniaco viene monitorato dalla dirigenza giallorossa, ma in Serie A c'è un altro club che sta facendo passi in avanti concreti per ingaggiarlo ed è l'Atalanta.

Il club nerazzurro, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha avviato nuovi contatti con l'entourage del classe 2007 di proprietà del Bayer Leverkusen. La Dea sta cercando di convincere il calciatore ad accettare la destinazione e anticipare la numerosa e ricca concorrenza.

(gianlucadimarzio.com)