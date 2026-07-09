Calciomercato Roma, resta caldo il nome di Tresoldi: con le condizioni giuste potrebbe rimanere anche Dovbyk

#Tresoldi: la #Roma resta interessata. Il profilo piace molto, la concorrenza non manca (#AtleticoMadrid attivo, ma non solo). E se ci fossero le condizioni, potrebbe cambiare la strategia su #Dovbyk (senza aspettare la cessione) https://t.co/pZzMgdkZce— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 9, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Alle 22:00 Francia e Marocco si contenderanno la semifinale della Coppa del Mondo. In campo anche i romanisti Konè ed El Aynaoui Alle 22:00 Francia e Marocco si sfideranno nei quarti di finale del Mon...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista il profilo di Garnacho interessa alla Roma, essendo rimasto uno dei pochissimi nomi in lista per il ruolo di esterno offensivo sinistro, di piede dest...
Crysencio Summerville è stato uno dei tanti giocatori accostati alla Roma in questa sessione di mercato. L'esterno del West Ham è in uscita dopo la retrocessione della sua squadra. Si è parlato di gi...
Loading