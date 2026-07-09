Mondiale, Francia-Marocco: Konè ed El Aynaoui partono dal 1’

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Resta caldo il nome di Nicolò Tresoldi per il calciomercato della Roma. I giallorossi potrebbero pensare di accoglierlo anche senza la cessione di Artem Dovbyk. La Roma continua a lavorare sottotracci...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista il profilo di Garnacho interessa alla Roma, essendo rimasto uno dei pochissimi nomi in lista per il ruolo di esterno offensivo sinistro, di piede dest...
Crysencio Summerville è stato uno dei tanti giocatori accostati alla Roma in questa sessione di mercato. L'esterno del West Ham è in uscita dopo la retrocessione della sua squadra. Si è parlato di gi...
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